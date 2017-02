Bajan las ventas en Chelsea tras las políticas migratorias de Trump

(Noticias Ya).- Las nuevas políticas migratorias anunciadas por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no solo han puesto en alerta a la comunidad inmigrante, sino además han afectado la economía de los negocios en Massachusetts.

Son varios los comerciantes que se han pronunciado en contra del presidente del país, “La gente está muy atemorizada, les da mucho miedo salir a arreglarse, el negocio ha bajado bastante” expresó Nelly Arboleda, encargada de una peluquería en Chelsea, Massachusetts. Según los comerciantes de la región, el inmigrante con o sin documentos representa más del 80% de sus ventas.

Sin embargo las autoridades locales recalcan que ICE nunca ha dejado de trabajar, pero hasta el momento no se ha llevado a cabo ninguna redada masiva.

Conozca sus derechos

Toda persona, indocumentada o no, tiene derechos en los Estados Unidos.

Tiene derecho a exigir una orden con su nombre, dirección y firmada por un juez antes de permitir que una autoridad ingrese a su hogar. Si es detenido por cualquier autoridades migratorias (ICE, Patrulla Fronteriza) puede ejercer los siguientes derechos:

-Tiene derecho a permanecer en silencio, lo que diga podrá ser utilizado en su contra.

Diga ‘I want to remain silent’ (Quiero permanecer en silencio).

-Tiene derecho a un abogado que lo represente.

Diga ‘I want to speak to a lawyer’ (Quiero hablar con un abogado). Al decir esto el oficial que lo detuvo debe suspender el interrogatorio, es ilegal que lo interroguen sin la presencia de un abogado y sin su consentimiento.

-Tiene derecho a expresar que no está de acuerdo en a que lo revisen, al igual exponer que no autoriza a que revisen ni su casa, ni sus pertenencias.

Diga ‘I don’t consent to a research’ (No soy mi consentimiento para una revisión)

-Tiene derecho a no firmar ningún documento que no entiende sin el consejo de un abogado o de su consulado.

-Tiene derecho a no entregar documentos antes de hablar con un abogado.

-Tiene derecho a que notifiquen su detención a su consulado.