La despiden de su trabajo por ser “demasiado guapa”

#me #dress #metal #model #fashion #makeup #metalhead #mensfashion #playboy #playmate #pretty #love #London #amazing #British #beautiful #luxury #cute #camden #chelsea #soho #swag #smile #summer #smoker #girl #hair #eyes #mayfair #nightlife

A post shared by Emma Hulse (@hulseemma) on Sep 17, 2016 at 6:41pm PDT