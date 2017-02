Exclusiva: Jefe de LVMPD habla sobre su postura ante los inmigrantes

(Noticias Ya).- En las últimas semanas se ha vivido una gran incertidumbre por parte de la comunidad respecto al tema de inmigración, las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, además de rumores sobre supuestas redadas, por tal motivo el alguacil y jefe del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD), Joseph Lombardo, otorgó una entrevista exclusiva para Noticias Ya, donde abordó dichos tópicos.

“Sí, creo que es una pregunta importante a la luz de lo que el presidente ha dicho en su orden presidencial, además de lo que se dice en las redes sociales y en las cadenas de televisión, donde todos tienen una opinión diferente. Pienso que la parte más importante, que es que la gente se mantenga en calma, obviamente cuando las directivas presidenciales se anunciaron sobre las ciudades ‘santuario’, Las Vegas y el condado de Clark determinaban si somos una ciudad ‘santuario’ o no, las personas se pusieron muy nerviosas”, comentó Lombardo.

El alguacil añadió que el nerviosismo de la comunidad inmigrante ha incrementado recientemente ante los operativos de ICE en otras ciudades, sin embargo, añadió que en Las Vegas no tienen intención de modificar el trabajo que se ha venido realizando.

“Quiero que la gente sepa que lo que hemos hecho aquí, o lo que estamos haciendo aquí en el departamento de policía no ha cambiado. No tengo ninguna intención de cambiarlo, no buscamos identificar individuos indocumentados y no estamos deteniendo a nadie por ser indocumentado, nosotros no preguntamos a individuos sobre su estatus migratorio, la inmigración nunca es una pregunta para nosotros”, aseguró Lombardo.

También se abordó el tema sobre el acuerdo 287 G o Comunidades Seguras firmado en 2009, el cual establece que los agentes de ICE entrenan a ciertos oficiales de la policía para hacer funciones de inmigración, esta situación puede provocar la falta de confianza por parte de la comunidad.

“Cuando hablamos sobre el código de los Estados Unidos 13, 73, que es básicamente un estatuto jurídico de comunicación, que el gobierno local se comunica con el gobierno federal en cuanto a las cuestiones de inmigración, pero que está destinado a la parte delantera en vez de la trasera con respecto a las operaciones. En mi opinión, la parte delantera de operaciones es el pueblo está haciendo lo suyo, y que tengan un encuentro policial, bien, malo o indiferente, eso es el final delantero.

Si se tiene un encuentro con la policía y ese encuentro está ligado a un arresto, lo llevaremos al Centro de Detención del Condado de Clark, y esos oficiales son los que se describen, si usted ha nacido en otro país y es arrestado por un delito sin importar cuál sea, lo tomarán bajo custodia como parte del programa 287 G, y confirmaremos su identidad como parte del sistema de inmigración en que estamos involucrados. Así que no tiene nada que ver con la comunidad hispana, o parte de nuestras actividades diarias. Tiene que ver con que usted haya sido detenido por un delito, y no por sus estatus migratorio”, sentenció el jefe de LVMPD, Joseph Lombardo.