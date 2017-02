Muere bebé en guardería ilegal en NH

(Noticias Ya).- Las autoridades de en Nashua, New Hampshire están investigando la muerte de un bebé de 15 meses de edad quien estaba bajo los cuidados de un centro infantil.

El reporte de la policía reveló que el establecimiento ubicado en el 131 de la calle Ash laboraba sin licencia, además se informó que el menor fue encontrado la tarde del miércoles inconsciente y sin respiración. A pesar que se le practicó Reanimación Cardiopulmonar mientras era trasladado al hospital, el intento fue fallido.

Vecinos afirman haber observado negligencia por parte de las encargadas del cuidado de los niños, mientras que testigos utilizaron las redes sociales para comentar que las condiciones del hogar eran deplorables. Sin embargo las autoridades anunciaron que la muerte del bebé no es considerada sospechosa y que Centros de cuidado infantil en New Hampshire no necesitan tener una licencia para cierta cantidad de niños.

Como medida de precaución todos los niños que se encontraban en el centro infantil fueron evaluados, además se les notificó a los padres del incidente.

Las autoridades revelaron que el cuerpo del bebé fue sometido a una autopsia, pero los resultados aún están pendientes.