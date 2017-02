Niegan tratamiento hormonal a transgénero que arrestaron en El Paso

(Noticias Ya).- Autoridades federales han estado negando el tratamiento hormonal, a la mujer transgénero que fue arrestada hace unos días en el edificio de la corte del condado de El Paso después de que denunciara un caso de violencia doméstica.

Irvin González, de 33 años, está en la cárcel del condado bajo la autoridad de los US Marshals y está acusada de re-ingresar a Estados Unidos de manera ilegal después de que una vez ya había sido deportada.

Los abogados defensores de González han denunciado en la corte que las autoridades federales se han comportado inconsistentes con su cliente.

En su defensa, oficiales del US Marshals aseguran que no pueden administrarles los medicamentos si no cuenta con receta médica. El problema es que muchas veces los compró en lugares donde no requieren receta. El haber estado con hormonas por dos años le provoca problemas el no obtenerlos.

La magistrada judicial Anne Berton negó la entrega inmediata de hormonas a Gonzalez, pero habrá una nueva audiencia el próximo lunes para hablar sobre el tema.

