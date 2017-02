Nuevo y extraño invento que promete controlar el flujo menstrual

(Noticias Ya).-Polémico e innovador es como ha sido descrito este nuevo invento que promete contribuir en la higiene íntima de la mujer durante su periodo de menstruación, informó Pulzo.

Si bien es cierto que ya existen opciones que tratan de mejorar la experiencia de esos días, el nuevo producto está dando mucho que hablar, agrega la fuente.

Se trata de una barra ‘tipo labial adhesivo’ para ‘pegar’ o cerrar los labios vaginales llamada Mensez. El objetivo de este labial es controlar el flujo menstrual e impedir que puedas mancharte ya que impedirá fugas del desecho, reportó el Daily Mail.

El quiropráctico de Kansas y creador de Mensez, Daniel Dopps, hizo una publicación en Facebook explicando los beneficios de su invento. Según Doops, el producto creará un sello temporal que anulará su efecto con la orina:

“Una combinación natural de aminoácidos y aceite en un aplicador de lápiz labial”, el producto se aplica a los “labios inferiores”, apunta.

“¿Alguna vez te has despertado con los labios pegados? No dolió y fue divertido. Todo lo que tuviste que hacer fue mojar sus labios con saliva y estos se despegaron”, escribió Dopps al inicio de su publicación,. “Mensez es una solución más segura para controlar los periodos menstruales sin necesidad de acudir al uso de tampones, toallas higiénicas u otros implementos”, asegura el quiropráctico.

Sin duda alguna el nuevo lápiz de labios vaginales abre una enorme controversia sobre las bases y funcionalidad de este invento. No se vende en tiendas y según las reacciones que su promoción ha generado en internet, no es claro aún si saldrá al mercado o no.

¿Qué te parece la idea de este médico?