VIDEO: América es favorito en el Azteca: Da Silva

Ciudad de México. (ICITUS). No le busquen, si hay un favorito para el Clásico joven, este viste de amarillo y se llama América. Así de contundente sin pelos en la lengua, lo dice William da Silva, quien parece ya cansado de que cualquier rival maltrate a los emplumados.

“Podrán decir que estamos agrandados, pero nada, en el Azteca, ante nuestra gente América siempre debe ser favorito”, explicó el volante.

Y es que William Da Silva lo sabe. Están en deuda con su afición y que mejor que liquidar dicha deuda en un clásico ante su gente. “Sabemos que tenemos una deuda, no sólo es el técnico, porque nosotros somos los que jugamos, los que corremos; nosotros jugamos por nuestras familias, por nosotros mismos, por la afición”.

Da Silva no se guardó nada, reconoció errores, que han dejado de hacer varias cosas sobre la cancha, pero también dijo que no hay pretextos. “El torneo pasado llegamos a una final con el mismo técnico, entonces no veo por qué ahora no hacerlo, tenemos una oportunidad de mejorar, somos favoritos, tenemos que decirlo”.

Al final, el objetivo es emprender el camino hacia la calificación.

Arturo Salgado Gudiño