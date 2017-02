VIDEO: Marchesín, harto de que le recuerden su pasado

Ciudad de México. (ICITUS). En la portería de América Agustín Marchesín cada vez se muestra más cansado de que le recuerden su pasado santista. Sus palabras de que nunca llegaría jugar para los amarillos, y todo ello, en tiempos de crisis vaya que le molesta, incluso califica de “tonto” todo lo que tiene que ver con ello.

“Es una pregunta tonta que me hacen cada semana, no dejan de recordarlo, pero ya, hay que dar la vuelta a la página. Si en algún momento dije algo desafortunado ya está, hoy todos acá me han recibido muy bien, mies compañeros, cuerpo técnico, pero sobre todo la gente que partido a partido ni me recuerda nada, al contrario, me dan su apoyo en nuestra cancha”.

Todo parte de aquella ocasión en la que el guardameta, cuando vestía de Guerrero, declaró que nunca jugaría para las Águilas. “Fue un momento. Y puedo decir que en el principio me costó un poco adaptarme, pero ahora estoy muy bien, feliz porque voy a jugar un clásico, y son partidos en los que se tiene que dar todo, salir a ganr como sea, aunque en este equipo todos los partidos son así”.

Por eso el cancerbero exige enfocarse en el futuro y demostrar que pueden remontar en la Liga MX.

Para finalizar y en tiempos de violencia en los estadios, mandó un mensaje a los seguidores de América y Cruz Azul.

“Yo le pido a la afición que vaya a la cancha y disfrute el partido, va a ser un gran espectáculo y nosotros nos vamos a entregar sobre la cancha”.

Arturo Salgado Gudiño