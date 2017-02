VIDEO: El máximo responsable es Paco Jémez

Ciudad de México. (ICITUS). El entrenador del Cruz Azul, Paco Jémez, admitió que él es el máximo responsable de un equipo que “no sabe ganar” y se dijo muy molesto por una situación a la que no encuentra explicación, tras una nueva derrota del Cruz Azul ante el América, esta vez 2-0.

El entrenador mostró su indignación en la conferencia de prensa cuando se le cuestionó directamente sí él es el que está fallando. “Yo soy el máximo responsable, de eso que no te queda ninguna duda, pero culkpables no, no hemos matado a nadie”, dijo.

Con este resultado, La Máquina sólo ha ganado un juego en todo el torneo, en la fecha 1.

Jémez dijo que no había culpables de lo que estaba pasando, sino responsables, y él, por delante del equipo, es el máximo responsable de lo que está pasando, pero dijo que no estaba desesperado y sí muy orgulloso de su equipo.

“Somos un equipo que no sabe cagar, eso es lo único que nos puede reprochar la afición, y si lo hace lo tenemos que aceptar”, dijo el entyrenador español al que el entrenador del América, Ricardo La Volpe, acuso de “vender humo”.

José Antonio García