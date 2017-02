Abuso sexual a domicilio

(Noticias Ya).- ¿Sabes que es la violencia sexual? Este término abarca desde el acoso verbal hasta la penetración forzada, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Solamente el 30% de estos casos se denuncian a las autoridades, mientras que alrededor de 20 de los 112 millones de mujeres en Estados Unidos han sido agredidas sexualmente.

Testimonios revelan que un violador puede estar en cualquier calle, universidad, trabajo o hasta en tu mismo techo. Según expertos el abuso sexual ocurre con frecuencia entre familiares, amigos o conocidos. Al menos un 60% de los perpetradores de abuso sexual son personas conocidas y el 30% miembros de la familia, “Eran las tres de la madrugada cuando sentí que alguien entró a mi habitación. Él empezó a tocarme yo quería gritar pero me tapó la boca” relató una mujer salvadoreña quien fue criada por su padrastro desde que tenía un año de edad, sin embargo al cumplir los nueve él la violó sexualmente.

Esta mujer centroamericana a quien llamaremos Susana para proteger su verdadera identidad fue parte de las víctimas que cada 98 segundos es agredida sexualmente y del 63% que lo viven en silencio dejando al agresor en la impunidad. Los psicólogos que analizan a los depredadores sexuales aseguran que una de sus técnicas es ganarse la confianza de sus víctimas.

Susana le confesó a su madre lo que su padrastro hacia cada vez que ellos se quedaban solos, pero su progenitora nunca le creyó, acción que la psicóloga Gaby Romo asegura es perjudicial “Esto solo hace a la víctima más vulnerable e impotente”.

Infortunadamente existen muchos y diferentes casos a nivel mundial, algunas mujeres son abusadas sexualmente por varios años por el mismo agresor, mientras que otras se enfrentan a un distinto violador una y otra vez “A los 13 años fui abusada por un militar, a los 14 por el padre de los niños que cuidaba y a los 16 por un pastor evangélico quien me secuestro por 6 meses” recordó con tristeza María Rosales.

¿Cómo evitar ser víctima de abuso sexual?

La psicóloga Romo enfatiza que se necesita tener una educación sexual para identificar las partes del cuerpo que no se deben dejar ver y mucho menos tocar “Si no te sientes bien, es porque no estás bien”.

¿Cómo dejar de ser víctima de abuso sexual?

Sin importar la culpa o vergüenza que sientas debes romper el silencio y denunciar a tu agresor. Llama a la Línea Directa Nacional de Agresión Sexual al (800) 656-HOPE. Tu llamada será gratuita, anónima y confidencial.

Si eres víctima de abuso sexual, vives en Estados Unidos y no tienes documentos, las leyes de este país pueden ampararte y cambiar tu estatus legal y conseguir la visa U, de acuerdo a la información emitida por Marcia Porra, Paralegal de Mil Mujeres.

Lo que necesitas saber si harás una denuncia:

-Antes de que te examinen deberás evitar bañarte, cambiar tu ropa, comer, beber, fumar, hacer gárgaras u orinar.

-Busca atención médica para un examen y para la recopilación de evidencia después de la violación.

Recuerda que este tipo de agresión es un crimen, las autoridades te respaldaran por lo que tendrás derecho a un abogado experto en estos casos.

¿Cómo ayudar a una víctima de abuso sexual?

-Escucha atenta sin interrumpir, cuestionar o juzgar.

-Bajo ninguna circunstancia culpes a la víctima.

-No presiones la plática, si la víctima no quiere hablar, se paciente.

-Informa a la víctima de los centros de ayuda para estos casos.

Niños

Características de quien fue o es abusado sexualmente

-Tiene problemas para dormir, se queja de pesadillas constantes.

-Aumenta, disminuye su apetito o deja de comer.

-Presenta dificultad para tragar.

-Sin razón cambia su estado de ánimo desde furia, miedo hasta inseguridad.

-Dibuja, juega o sueña con imágenes sexuales.

-Evita quedarse a solas con su agresor.

-Presenta problemas de continencia al hacer sus necesidades.

-Piensa que su cuerpo es sucio.

-Empieza a tener más curiosidad de sus partes íntimas o de la de los demás.

Se cree que hasta un 40% de los niños abusados sexualmente no manifiestan síntomas.

Adolescentes

Características de quien fue o es abusado sexualmente

-Disminuye su higiene personal.

-Se autolastima con cortes o quemaduras.

-Incrementa el uso de drogas o alcohol.

-Tiene problemas desde ansiedad hasta depresión.

-Intenta suicidarse.

-Aumenta, disminuye su apetito o deja de comer.

-Experimenta promiscuidad sexual.

Adultos

Características de quien fue o es abusado sexualmente

-Perdida de interés en el sexo.

-Problemas al tener intimidad con la pareja.

-Inseguridad, depresión, ansiedad, enojo y culpa.

Datos emitidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican que el 81% de las mujeres que fueron violadas sufrieron algún tipo de persecución o violencia física por parte su pareja íntima. Aproximadamente el 35% de las mujeres que fueron violadas de niñas también fueron víctimas de violación en la adultez, en comparación con el 14% de las mujeres que no tienen un historial de violación a temprana edad.

El 28% de las víctimas de violación masculinas fueron violadas por primera vez cuando tenían 10 años de edad o menos. Al menos uno de cada seis niños y una de cada cuatro niñas son abusados sexualmente antes de los 18 años.

La tecnología no siempre está en contra del abuso sexual

Uno de cada siete usuarios de la Internet ha recibido invitaciones sexuales no deseadas. El 9% ha sido expuesto a material sexual. Uno de cada 25 agresores intentaron tener contacto fuera del ambiente electrónico. El 40% de los jóvenes experimentaron algún abuso a través de la tecnología.

Nada bueno viene jamás de la violencia.-Martín Lutero.