Juez del condado busca informar a la comunidad sobre derechos civiles

(Noticias Ya).- La iniciativa “conoce tus derechos” presentada hoy ante la corte del condado busca prevenir incidentes como el ocurrido con Irvin González el pasado 9 de febrero.

“Sabemos que la corte es un lugar donde la gente se tiene que sentir segura y lo que pasó no ayuda a ser más seguros y ayudar a las víctimas”, afirma Verónica Escobar, juez del condado.

La campaña busca distribuir material informativo sobre los derechos civiles en forma de folletos dentro de la corte. De ser aprobada, la juez espera que la guía impresa sea donada por organizaciones locales y de no ser así su reproducción tendría un costo mínimo para el condado. Ante esto el comisionado Haggerdy, quien apoya la iniciativa, considera que no es conveniente el destinar fondos del condado para la creación de los folletos.

“No es nuestro trabajo el usar el dinero de los contribuyentes para hacer lo que las organizaciones no lucrativas consideren es lo mejor, y no es decir vale la pena porque es poco dinero, creo que no es nuestro trabajo hacerlo”, dijo Andrew Haggerdy, comisionado del distrito 4.

Una recomendación del comisionado Pérez fue la de añadir los servicios que se ofrecen en la corte, los cuales tendrían un costo más elevado. “Eso si nos va a costar y para mí es un costo mínimo y no nos va costar mucho hacer esas tarjetas porque tenemos una imprenta en el condado”, agregó.

La oficina de la procuradora del condado Jo Ann Bernal confirmo que hasta el momento han recibido folletos sobre los derechos humamos por parte de 2 organizaciones, el Centro de las Américas y Unión Americana de Libertades Civiles o ACLU, así como del consulado mexicano en el paso.