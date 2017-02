VIDEO: Policía lanza a anciana contra el pavimento en manifestación

(Noticias Ya).- La cámara corporal de un policía captó el momento justo en que otro agente empuja a una anciana lanzándola contra el pavimento en medio de una manifestación en Tucson, Arizona, contra las políticas de inmigración del presidente Donald Trump.

La mujer de 86 años, que no ha sido identificada, no pesa ni las 100 libras pero el oficial no dudo en empujarla con su brazo provocando que se golpeara la cabeza al caer sobre el pavimento. Y cuando otra mujer, de 65 años, se acercó para ayudarla el mismo agente la roció con gas pimienta.

Los hechos se registraron el pasado 16 de febrero cuando los ánimos se encendieron por personas bloqueando el tránsito y con el actuar de la policía en medio de las manifestaciones pacíficas. Pero fue hasta el pasado viernes cuando la Policía de Tucson liberó las imágenes a petición de una organización civil.

El jefe de Policía de Tucson, Chris Magnus, dijo que el departamento está investigando, pero que cree que sus oficiales actuaron apropiadamente frente a la multitud. Sin embargo, defensores locales de los derechos de los inmigrantes se han pronunciado en contra de la conducta policial, en especial lo que sucedió con mujeres mayores.

Para los organizadores de la manifestación, que inició con unas 80 personas y terminó con más de 200, las imágenes del video confirman que hubo abuso policial en contra de las personas en la protesta, que dejó a tres policías con heridas leves, cuatro detenidos y varios heridos por gas pimienta, además de la anciana derribada.

Rolande Baker, una maestra retirada, cruzó la calle cuando vio que un policía detuvo a un joven y notó que estaban actuando agresivamente, de pronto vio cuando el oficial empujó a la anciana y terminó cegada por el gas pimienta cuando intentó ayudarla a reincorporarse.

Baker, junto con otros manifestantes presentes ese día, asistieron a una reunión del Concejo Municipal el pasado miércoles para describir el trato que recibieron de la policía local, según detalla el Washington Post.

Por su parte, Steffanny Cott, organizadora de la protesta con el grupo de derechos de los inmigrantes Lucha Unida de Padres y Estudiantes (LUPE), dijo al diario Arizona Daily que la policía reaccionó exageradamente a la manifestación y denunció que al menos 12 personas fueron rociadas con gas pimienta.