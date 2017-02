Cifra de latinos con alzheimer crecerá ocho veces en 40 años, estudio

(Noticias Ya).-Los casos de Alzheimer están creciendo rápidamente en EE.UU., y podrían casi triplicarse para 2050, según la Asociación de Alzheimer informó CNN.

Lo que llamó la atención fue el sorprendente aumento entre los latinos más que cualquier otro grupo de la población, agrega la fuente.

Como grupo, tiene un 50% más de probabilidades que los blancos no hispanos de desarrollar la enfermedad, según un informe del Edward R. Roybal Institute on Aging de la Universidad del Sur de California y la red Latinos Against Alzheimer.

Las razones derivan en gran parte el creciente número de su población y también porque los latinos son más propensos a sufrir ciertas enfermedades crónicas, lo que incluye mayor riesgo de Alzheimer dice el informe.

Según el estudio de no haber cura o resolución para la enfermedad, el número de latinos viviendo con Alzheimer podría ser de más 3,5 millones para 2060, advierte.

Un informe de Roybal Institute señala que los latinos, los afroamericanos y los nativos americanos, son más propensos a padecer condiciones de esta índole y a medida que el número de latinos diagnosticados con Alzheimer crezca, también aumentará el costo de su atención:

“Este es un tsunami en marcha. Si no encontramos medicamentos innovadores, vamos a enfrentar una terrible crisis financiera”, dijo el doctor William Vega, director ejecutivo del Roybal Institute y uno de los autores del informe.

Citando a la fuente, según la Asociación de Alzheimer estos son los factores de riesgo de padecer la enfermedad:

• La edad avanzada.

• La historia familiar.

• La genética.

• Estilo de vida que dañan el corazón o los vasos sanguíneos.

• Presión arterial alta.

• Apoplejía.

• Diabetes.

• Colesterol alto.

• Enfermedades del corazón.