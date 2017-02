Ofrecen 40 mil dólares de recompensa por asesinos de hispano en Houston

(Noticias Ya).- Las autoridades de Houston, Texas han aumentado la recompensa por información acerca de los sospechosos de matar a tiros a Javier Flores, de 18 años.

La cifra actualmente es de 40 mil dólares por información que resulte en la captura de los ladrones armados que irrumpieron en un restaurante de comida rápida el miércoles pasado y acabaron con la vida del joven hispano.

De acuerdo con KHOU, el joven fue asesinado al tratar de proteger a su madre, Hilda Vásquez, durante el asalto armado. El sábado pasado, las autoridades dieron a conocer imágenes de vigilancia de ambos sospechosos.

“Solo denúncienlos. Si le hicieron eso a mi hijo, podrían hacérselo a cualquiera”, dijo la mujer, quien ayudó a las autoridades a crear un retrato hablado del hombre que mató a su hijo.

“Me apuntó con el arma a la cabeza. Mi hijo me vio, yo lo vi a él y su primer instinto fue correr hacia mí. Lo único que me dijo… me miró y dijo: ‘mamá, estoy bien, ¿dónde está papá?’”, añadió.

Vásquez dijo también que su hijo falleció en el suelo de la sucursal de Subway mientras ella trataba de frenar el sangrado.

La Policía cree que los sospechosos iban a bordo de un Mazda Protégé de modelo reciente y color dorado.

Aquellos con información acerca del caso pueden comunicarse con Crime Stoppers al (713) 222-8477.