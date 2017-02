Suecia desconoce a supuesto asesor presentado en Fox News

(Noticias Ya).- Una persona identificada como “asesor sueco de defensa y seguridad nacional” apareció en un programa de debate de la cadena de televisión Fox News, pero el gobierno de Suecia declaró que lo desconoce.

La edición de The O’Reilly Factor presentó una mesa redonda sobre inmigración y seguridad y su productor explicó que se lo recomendaron cuando buscaba candidatos para entrevistar.

El Ministerio Sueco de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores dijeron a un periódico sueco que no sabían nada de él.

Es la segunda vez en pocos días que Suecia desmiente menciones que se han hecho en Estados Unidos sobre su país.

El 18 de febrero el presidente Donald Trump habló de un supuesto ataque terrorista la noche anterior a su discurso, pero en unas horas el gobierno sueco aclaró que eso no no ocurrió.

La semana pasada fue cuando el presentador de Fox News, Bill O’Reilly, abordó el tema de Suecia y presentó a un periodista de ese país y a un hombre llamado Nils Bildt, a quien identificaron como “asesor sueco de defensa y seguridad nacional”.

El invitado no corrigió su cargo y habló sobre el tema, incluso criticó a políticos que no se convencen de recibir a inmigrantes. “En Suecia no somos capaces de integrar socialmente a estas personas”, agregó.

Por la forma de hablar y la forma en que lo presentaron, todos, hasta el conductor, creyeron que se trataba de un funcionario del gobierno sueco.