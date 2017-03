Trump estaría dispuesto a legalizar indocumentados

(Noticias Ya).- El presidente Donald Trump habría dicho a presentadores de noticias este martes que estaría dispuesto a una reforma migratoria que otorgue estatus legal a millones de inmigrantes indocumentados que no hayan cometido crímenes graves.

“El tiempo es adecuado para una ley migratoria mientras exista compromiso de ambas partes”, dijo el mandatario a los periodistas en la Casa Blanca, de acuerdo con personas presentes en la reunión, quienes pidieron permanecer anónimas, indicó el New York Times.

La idea sería un cambio radical en las posturas de Trump respecto a inmigración, quien desde el inicio de su campaña propuso la construcción de un nuevo muro en la frontera con México, además de órdenes ejecutivas con la intención de frenar el ingreso de inmigrantes y refugiados, así como la deportación de los que ya se encuentran en el país.

Las declaraciones del presidente serían realizadas apenas unas horas antes de su primer mensaje al Congreso, aunque se desconoce si el tema formará parte de sus discurso de esta tarde, y un día antes de que entregue una nueva versión de la orden ejecutiva que impide la entrada a originarios de siete países de mayoría musulmana así como la acogida de refugiados.

La Casa Blanca no desmintió el reporte. Sin embargo, la secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders dijo que no estuvo presente en la conversación así que no podría confirmarla.

“El presidente ha sido muy claro en este proceso en cuanto a que el sistema migratorio está ‘roto’ y necesita una reforma masiva, y ha dejado claro que está abierto a conversar sobre eso”, dijo.

“Ahora su enfoque principal, como ha reiterado, es el control y seguridad de la frontera y deportar a los criminales de nuestro país, y mantener segura a nuestra nación. Esas prioridades no han cambiado”, finalizó.