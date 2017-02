VIDEO: Capturan ataque racista en Walmart de Texas

(Noticias Ya).- Un ataque racista y xenófobo en una sucursal de Walmart en el área de Dallas, Texas fue captado en video.

De acuerdo con Occupy Democrats, un hombre no identificado critica e insulta a una empleada latina respecto a que presuntamente no paga impuestos.

Cabe destacar que la víctima es ciudadana estadounidense.

“Me duele mucho porque somos gente trabajadora. Pagamos nuestros impuestos. Tenemos hijos que estudian la universidad”, expresó Adela, quien omitió su apellido para cuidar su seguridad.

La mujer comenzó a filmar cuando el cliente se quejó de una mujer negra en silla de ruedas, cuestionando quién sería el encargado de pagar sus cuentas médicas.

“Yo lo hago”, dijo el hombre apuntándose a sí mismo. “Yo pago sus cuentas de hospital. Es extranjera y se vino para acá (Estados Unidos). Se enfermó y se volvió obesa y no puede hacer nada. No puede trabajar pero yo tengo que pagar sus cuentas médicas. ¿Ves a lo que me refiero? ¿Yo soy obeso? Yo trabajo todos los días y pago impuestos”, continuó.

“Todos estos extranjeros están aprovechándose de nosotros los blancos buenos y trabajadores. Sí, solo te estoy diciendo la verdad. Está bien. Sé que no te vas a ir. Todos ustedes deberían irse a sus países y arreglarlos”, finalizó el hombre entre risas.