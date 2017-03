Juez confirma fecha para juicio contra Markeith Loyd

(Noticias Ya).- El juez Frederick J. Lauten confirmó las fechas para los juicios de Markeith Loyd por los casos de asesinato de Sade Dixon y Debra Clayton.

Se informó que el juicio por el caso de su expareja (Sade Dixon) será el 1 de mayo, mientras que el juicio para el caso de la Sargento de la Policía de Orlando (Debra Clayton) fue pautado para el 19 de junio.

La nueva audiencia para repasar todo será el 20 de marzo. Loyd no respondió si era o no culpable de los cargos impuestos, a lo que el juez entonces lo colocó como no culpable.

El juez tambien le recordó a Loyd que tiene derecho a los servicios de un defensor público, pero este se mantiene firme que no lo quiere.

Markeith también dijo que perdió el ojo tras el fuerte trato que le dieron las autoridades al momento de arrestarlo.