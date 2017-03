No escribas “amén” en ‘esas’ publicaciones de Facebook

(Noticias Ya).- Las publicaciones de personas enfermas en Facebook, donde quien publica el mensaje pide “me gusta” o la palabra “amén” podrían tratarse de una estafa.

De acuerdo con el sitio Genial.guru, publicaciones que dicen cosas como “Sé que no le darás me gusta porque estoy enfermo” o “comenta amén para curarme”, podría estar enriqueciendo a la persona que las realiza y realmente no beneficia a alguna persona enferma.

“No hay vida que pueda salvarse con un ‘like’ ni enfermedad que se cure comentando ‘amén’. Lo único que consigues con esta práctica es llenar los bolsillos de los estafadores”, dice el texto.

El sitio explica que los creadores de estos mensajes acumulan cientos de miles de “me gusta” y seguidores para luego desmontar la página y difundir publicidad maliciosa, virus y estafas.

Además, indica la página, estas personas se quedan con tu información privada, con lo que podrían hacer uso de tu cuenta o hasta robar tu identidad.

“Entonces, cuando compartes estos post, los haces populares. Y cuando esto pasa, el propietario de la página gana dinero a costa de una imagen que no le pertenece de una persona que sufre”, finaliza.