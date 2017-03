¿Por qué deben las ciudades proteger a sus inmigrantes?

(Noticias Ya).-

Los Ángeles, (POLÍTICA PARA MI).- Para ejecutar su política migratoria, las llamadas ciudades santuario se han convertido en uno de los principales blancos del nuevo gobierno del presidente Donald Trump.

Desde los primeros días como presidente, Trump le declaró la guerra a esas localidades que rehúsan colaborar con las autoridades migratorias federales en la búsqueda de inmigrantes indocumentados con el fin de deportarlos.

En su orden ejecutiva que firmó el pasado 25 de enero, el magnate amenazó con retirarle los fondos federales a más de 160 ciudades en el país que no participan en los programas 287g y Comunidades Seguras del Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE.

DENUNCIA PÚBLICA

Las nuevas políticas de inmigración del presidente incluyen los esfuerzos por denunciar públicamente a las ciudades que han liberado a inmigrantes indocumentados que fueron acusados de crímenes graves.

Eso incrementa drásticamente los riesgos legales y políticos que enfrentan los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley.

Ante esta presión, ¿deben esas ciudades continuar protegiendo a sus inmigrantes indocumentados?

Mitchell Schwartz, candidato a alcalde de Los Ángeles, consideró fundamental que ciudades como la californiana se declaren abiertamente como santuarioS para contrarrestar cualquier agresión a los inmigrantes de parte del gobierno de Trump.

Para el candidato, ciudad santuario significa decirle a los inmigrantes: “Si no has cometido un crimen, no te vamos a deportar”.

Schwartz se quejó de que el actual alcalde, Eric Garcetti desde la elección de Trump, se ha resistido a utilizar el término “ciudad santuario” como una denominación para Los Ángeles, ciudad en que, uno de cada 10 residentes no posee los debidos documentos migratorios.

Durante una entrevista con la Radio Pública Nacional, NPR, el alcalde dijo: “Nunca nos hemos declarado una ciudad santuario; Aún no estoy seguro de qué significa eso”.

VUELTAS

“Sí somos una ciudad santuario”, afirmó Schwartz a Política Para Mí. “No sé por qué el alcalde no nos llama así. Él como que le da vueltas al asunto y creo que hay que ser bien claro sobre eso, para dejárselo saber al gobierno federal, a la gente de aquí y lo que eso significa”.

“Estas personas, son 11 millones de personas, vinieron aquí ilegalmente, pero llevan años trabajando, no han violado la ley, están pagando impuestos. Mejos vamos a imaginar una forma para que estas personas puedan permanecer aquí legalmente”, añadió.

FUERZA DE TRABAJO

Jesús Castillo, un retirado residente del área de Hollywood en Los Ángeles consideró que la ciudad debe proteger a los inmigrantes porque ellos son su fuerza de trabajo.

“Si nosotros salimos de aquí de Los Ángeles, ¿quién va a trabajar?”, se preguntó Castillo.

“Por todos los latinos, Los Ángeles se ha levantado, porque en el field, ¿quiénes están trabajando? Los latinos. Ahí no hay morenos, no hay gabachos, ahí no hay filipinos, de ninguna raza. ¿Quién levanta las cosechas? Los latinos”, agregó.

Alex Gálvez, abogado de inmigración de Los Ángeles, y colaborador de Política Para Mí, se mostró de acuerdo”.

“Ahorita lo que estamos viendo es que muchas ciudades, muchos de los alcaldes y jefes de policía están diciendo que vamos a proteger a los que están dentro de nuestra ciudad, hasta a los indocumentados”, dijo Gálvez.

“El sistema migratorio está quebrado”, apuntó el experto en inmigración. “lo que se necesita es una reforma migratoria integral, y hasta que pase eso, ciertos estados, la mayoría de los estados van a dar todos los pasos para poder proteger a estas personas tan vulnerables”.

Reportaje de Marcia Facundo.

Video editado por Augusto Sánchez.