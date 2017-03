Clínicas de vacunación gratis en El Paso

(Noticias Ya).- El Departamento de Bomberos de El Paso está ofreciendo clínicas de vacunación completamente gratis ya que aún tiene tiempo de vacunarse contra la influenza.

Pero no solo ofrecen la vacuna, sino también en este mes de marzo, se quiere concientizar a la comunidad sobre el cáncer colorrectal. Por eso se están ofreciendo completamente gratis los exámenes colorrectales a personas de 50 a 75 años de edad. Ellos le entregaran un sobre para que se haga la prueba en casa.

“Cada vez que vayan al excusado van a poner el papel en el excusado y van a ver si cambia de color. Le pueden bajar al excusado y en una tarjeta que viene en el sobre, apuntan el resultado,” Carlos Briano, vocero del Departamento de Bomberos.

La tarjeta con los resultados la regresa al sobre el cual ya cuenta con una estampilla y dirección y la manda al Departamento de Bomberos.

Las siguientes clínicas de vacunación se llevaran a cabo el ocho y 29 de marzo en el 5415 de la calle Trowbridge esquina con Chelsea.

