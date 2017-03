Dan a conocer caso de abuso físico hacía joven con autismo

(Noticias, Ya).- Un joven estudiante de la preparatoria Franklin resultó con marcas en su cuello tras supuestamente un abuso por parte de directivos.

Él es Ángel, un joven de 19 años con autismo quien el pasado 14 de Febrero tuvo un arranque de enojo en la preparatoria y los padres aseguran que el distrito actuó de manera incorrecta para calmar al estudiante.

“Me lo lleve no me dijeron ni me quisieron explicar no me dijeron esto es lo paso nada….al momento que me voy yo fue cuando me doy cuenta del moretón que trae en su cuello y cuando le pregunto qué le paso me dice que el principal de la franklin fue el que lo agarro así muy fuerte y no solo eso le torcieron el brazo.” Mencionó Viviana Mercado, madre de Ángel.

Ángel tiene un maestro asignado cuyo trabajo es estar con el todo el tiempo durante el horario escolar. Sin embargo los padres del joven afirman que este profesor no se encontraba con él ni antes ni después del incidente. Algo que les preocupa.

“Era para que me hubiera avisado, ósea así tanto les importa ahí me estoy dando cuenta que yo les estoy confiando a mi hijo no nomas a él, tengo más, y eso pasa cuando yo no estoy ahí? así los tratan así les dan la educación? esa no es educación eso fue abuso…

Noticias 26 se comunicó con el distrito escolar independiente de El Paso y la respuesta que obtuvimos fue la siguiente:

“El incidente ha sido investigado por la policía y las oficinas del fiscal y el fiscal del distrito Jaime Esparza, creen que las acciones del personal estaban justificadas y actuaron de acuerdo con la situación actual, por más severa que parezca. El estudiante mide 6 pies de estatura y pesa 180 libras. Tuvieron que actuar tres adultos para poder contenerlo. El asistente del director fue herido y la enfermera temió por su seguridad. Intentaron contactar a los padres durante el incidente sin respuesta.”

Sin embargo nos comunicamos con Claudia Duran quien es vocera de la oficina del fiscal de distrito y nos informó que este caso jamás llego a los oídos del fiscal Jaime Esparza.

Duran dice que es probable que alguno de los abogados de la oficina haya hablado con el distrito escolar pero niega que el fiscal Jaime Esparza tenga conocimiento del caso.

Cabe mencionar que la oficina del fiscal ya se encuentra investigando este incidente.