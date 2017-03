En una cárcel explotaban laboralmente a los inmigrantes retenidos

(Noticias Ya).- Han sido aproximadamente 62 mil prisiones inmigrantes quienes han sido explotados laboralmente en un centro de detención de Aurora, Colorado.

Los hacían trabajar pagándoles 1 dólar al día y si se oponían de alguna forma los enviaban a las celdas aisladas como castigo.

Entre los afectados hay incluso algunos que sufren problemas de salud y cuya condición ha empeorado con la explotación que sufren en el centro de detención.

Por eso para estos prisioneros y su familia la única salida que les queda es la deportación de sus familiares y volver a iniciar sus vidas en sus países de origen.

Actualmente muchos de estos prisioneros estan esperando sus certificados de deportación mientras que una demanda por violación del acta de Protección de Víctimas de Tráfico.

El juez John Kane puede llegar a tener importantes implicaciones con el incremento de costo para mantener inmigrantes retenidos por millones de dólares.

Esta demanda no solo ampara a los prisioneros del centro de detención de Colorado si no que también a los entre 50 y 60 mil reclusos y ex reclusos.

A este caso se le agrega el de negligencia médica dentro de la cárcel, se trata del esposo de Jessica Reyes quien fue arrestado el 31 de enero y aunque padece asma, y otras complicaciones en los pulmones, no ha recibido los medicamentos adecuados en el centro de detención.

La respuesta de las autoridades a la esposa fue que su esposo era “demasiado mayor para sufrir asma“.

Aunque tras la demanda ya le dieron al recluso un vaporizador, pero cuando pidió un uniforme más largo para protegerse del frío es la hora que no se lo han entregado.