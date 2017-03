Policía de San Juan busca proteger a la gente, no cazar indocumentados

(Noticias Ya).- El jefe de la policía de la ciudad de San Juan busca hacerle saber a los residentes de la ciudad que los oficiales de su departamento no harán cumplir las leyes de inmigración a pesar de las estrictas normas que han sido implementadas por el presidente Donald Trump.

Juan González comentó que ese no es el trabajo de los oficiales de San Juan, que no lo están haciendo y no lo piensan hacer. Agregó que no van a estar deteniendo gente y deportándola como el gobierno espera que lo hagan.

González dijo en la reunión de comisionados que mientras no sea formalmente notificado por el gobierno, sus oficiales no actuarán como funcionarios de inmigración; comentó que el principal objetivo es proteger a las comunidades y también proteger a las víctimas indocumentadas del crimen.

En febrero, Greg Abbott, gobernador del estado, cortó de manera oficial el financiamiento estatal para las ciudades que busquen declararse como santuario, como una amenaza para la policía local o funcionarios electos que hacen por no cumplir las leyes de inmigración.

El jefe de policía finalizó diciendo no estar preocupado por las amenazas de Abbott pues la ciudad de San Juan no es una ciudad declarada como santuario.