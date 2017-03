VIDEO: Veracruz saldrá sin especular ante Morelia

Ciudad de México. (ICITUS). Veracruz saltará a la cancha del estadio Morelos sin especular, cuando este sábado se mida a Monarcas Morelia, en duelo correspondiente a la jornada nueve del torneo de Clausura 2017.

Felipe Flores comentó que, aunque Monarcas ha mostrado irregularidad, no será un duelo sencillo porque, al igual que los escualos, están luchando por permanecer en primera división, de hecho, los dirigidos por Roberto Hernández se encuentran en el sótano de la tabla porcentual, dos puntos por debajo de los escualos.

“Tenemos que estar concentrados los noventa minutos, tenemos que salir a sumar, lo más probable es que seamos más ofensivos y ojalá que nos vaya bien”, externó el futbolista quien aceptó no saber qué es lo que ha pasado en el equipo que en los últimos partidos no han podido sacar buenos resultados.

El cuadro de Carlos Reinoso no gana desde la jornada cinco cuando le pegó 2-0 a los Jaguares de Chiapas. Después, perdió ante los Diablos del Toluca, cayó contra los Tigres del Universitario de Nuevo León y el fin de semana pasado sucumbió, en los últimos minutos, contra los Tuzos del Pachuca.

“La verdad no sé qué nos está ocurriendo, hemos hecho buenos partidos, pero no hemos podido sumar, pero ante Morelia no podemos perder, es un rival directo de la porcentual y sería muy malo que no ganáramos, confiamos en que podremos hacer un buen encuentro y salir con la victoria”, sentenció.

Juan Antonio Dávalos