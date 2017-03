La extraña y estrecha relación de George W. Bush y Michelle Obama

(Noticias Ya).-

Washington, (CNN). – El expresidente George W. Bush, y la exprimera dama Michelle Obama son sorprendentemente cercanos, dadas su diferencias políticas.

El exmandatario republicano número 43 de Estados Unidos atribuyó el sentido del humor de la demócrata Obama como una de las razones clave de su relación.

La inusual pareja ha sido fotografiada en reiteradas ocasiones durante eventos formales.

Cuando Obama abrazó a Bush en la ceremonia de inauguración del Museo Nacional Smithsonian de Historia y Cultura Afroestadounidense, en septiembre pasado, la foto se volvió viral.

“Cuando la vi, fue una expresión genuina de afecto”, le aseguró Bush a la revista People cuando recordó el momento. La entrevista salió publicada este miércoles.

EN EL OJO PÚBLICO

El expresidente Bush está de nuevo en el ojo público por la promoción de su nuevo libro Portraits of Courage (Retratos de Valentía), una obra de sus pinturas sobre militares veteranos.

“A ella le gusta algo mi sentido del humor. Y a cualquiera que le guste mi sentido del humor, inmediatamente me cae bien”, agregó Bush.

La pareja suele estar sentada junta, uno al lado del otro, durante los eventos, incluida la ceremonia conmemorativa para las víctimas del tiroteo en la Policía de Dallas en julio del año pasado, el funeral de la exprimiera dama Nancy Reagan en 2016, y el aniversario número 50 de la marcha histórica por los derechos civiles en Selma, Alabama.

“No me puedo acordar dónde más me he sentado junto a ella, pero probablemente hice algunos chistes y aparentemente a ella le gustaron”, explicó Bush. “Trato de provocarla un poco, soy bastante alegre. (Los Obama) siempre están alrededor de personas serias y simplemente acogimos el uno al otro.

Recientemente, los Bush acudieron a la inauguración del presidente Donald Trump el pasado 20 de enero, donde fueron vistos charlando con los Obama.