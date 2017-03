Condado aprueba nueva comisión histórica de El Paso

(NOTICIAS YA) -Con esta nueva comisión histórica la juez del condado Verónica Escobar espera tener mejores resultados para así evitar errores como lo sucedió con la comisión anterior…

“Just be careful what you say to the press” Solo tener cuidado con lo se que le dice a los medios.

Esas fueron las palabras de Joe Nebhan, el nuevo presidente de la comisión histórica de El Paso tras salir de la junta del condado en donde se habló sobre los nuevos miembros que integraran la nueva comisión histórica.

Después de la reciente controversia de la pasada comisión al oponerse a la construcción de la arena multiusos en el área de Duranguito.

“Nominamos y votamos a aprobar Joel Guzmán y Prince Mckenzie, entonces ya tenemos la mesa directiva completa y los dos nuevos miembros pueden recibir su entrenamiento.” Verónica Escobar juez del condado

Dentro de la sesión Nebhan aceptó los errores que se cometieron en el pasado y se comprometió a trabajar de la manera correcta con su nueva mesa directiva.

“Mi primer meta es conocer a cada uno de los miembros de mi comisión, ver exactamente qué es lo que quieren aportar a la comisión y cuáles son sus especialidades.” Joe Nebhan presidente comisión histórica de El Paso

El condado acordó en contratar personas capacitadas para monitorear a la comisión sobre sus acciones, al igual que brindar una asesoría adecuada.

“Tuvimos unas ideas y vamos a compartir eso con la comisión y a ver si ellos tienen ideas.” Verónica Escobar juez del condado

Ahora el propósito de la nueva comisión es utilizar la historia que posee la ciudad para atraer el turismo.

“Necesitamos ayuda del condado y de todas las agencias gubernamentales en orden de promover a El Paso como un destino turístico.” Joe Nebhan presidente comisión histórica de El Paso

Se espera que la siguiente semana la nueva comisión histórica de El Paso se reúnan para llevar a cabo su primer junta oficial.