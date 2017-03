Detienen a joven indocumentado tras parada rutinaria de tráfico

(Noticias Ya).- El joven inmigrante fue puesto bajo custodia de ICE el pasado 4 de marzo en el área de Montana Vista, después de no contar con una identificación la cual según sus familiares fue negada por el consulado.

“El viernes este pasado fueron al consulado, mi mamá lo llevó al consulado y no le quisieron dar una.” Perla Vásquez, hermana de Jesús

Vásquez quien viajaba solo al momento del arresto no cuenta con un historial criminal y por la falta de información no sometió a tiempo los papeles para convertirse en “soñador”.

“Nos dijo el abogado que no calificaba porque no estaba estudiando no podía calificar para el programa de daca.” María Maturino, madre de Jesús.

Para la red fronteriza por los derechos humanos independientemente del estatus legal de Vásquez existe una violación a los derechos humanos.

“Lo que tenía que haber pasado es que el policía estatal le hubiera dado una infracción.” Fernando García, director ejecutivo de la red fronteriza por los derechos humanos.

Mediante un comunicado de prensa la patrulla fronteriza aseguro que al cuestionar a Vásquez el respondió que era: “ciudadano nacional de México y que había entrado a los Estados Unidos ilegalmente, esta personas también le dijo a los agentes que no tenía ninguna petición pendiente o ningún amparo por lo que fue puesto bajo custodia por violación a la ley de inmigración de los Estados Unidos.”

