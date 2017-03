FOTOS: Nicki Minaj enseñó uno de sus senos en Paris

#NickiInPARIS hit the wheel so hard make it rotate 🦄 all my btchs get it, they make money all alone 👅 #HaiderAckermann show was flawless. @h.a 🙏🏽 Top: Mugler Shorts: Givenchy Shoes: Alexandre Vauthier Pasties: Agent Provocateur Rings: Pristine Shades: Veronique Leroy

