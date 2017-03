Otro municipio en Massachusetts podría ser ciudad santuario

(Noticias Ya).- El municipio de Quincy en Massachusetts busca unirse a Boston, Cambrigde y Newton para convirtiéndose en una ciudad santuario y proteger a inmigrantes indocumentados.

La Concejala Nina Liang, emitió una resolución que debió ser evaluada el 21 de febrero, pero el Concejal Bill Harris se opuso, sin embargo en sus recientes declaraciones para Noticias Univision Nueva Inglaterra informó que no se opondrá para Quincy sea a pesar de tener claras sus convicciones “Quiero dejar en claro que no apoyo que la ciudad se convierta en santuaria, si continuamos haciendo las cosas como hoy en día”, “Nosotros no le entregamos a los inmigrantes indocumentados a ICE”, enfatizó Harris.

La decisión se tomará esta noche cuando se lleve a cabo la reunión con el concejo municipal.