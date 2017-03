Solicitan más de 150 licencias de licor para Boston

(Noticias Ya).- Autoridades de Boston, Massachusetts buscan que se aprueben más licencias de licor para nuevos negocios y restaurantes de la ciudad.

El Alcalde de Boston, Marty Walsh junto a la Concejala Ayanna Pressley, presentaron una propuesta para obtener 152 licencias de licor con el fin de apoyar los negocios existentes e incrementar la creación de nuevos, “Estoy orgulloso de esta propuesta que dará a nuestra ciudad una mejor oportunidad para crecer y prosperar”, enfatizó Walsh a través de un comunicado.

De ser aprobada la propuesta, 30 de esas licencias podrían repartirse en el Back Bay, Beacon Hill y North End, y otras 100 en Dorchester, East Boston, Hyde Park, Jamaica Plain, Mattapan, Mission Hill y Roxbury. También se solicitó para el Lawn on D y el Boston Center for the Arts.

Walsh también informó que las licencias no son transferibles y serán introducidas gradualmente durante los próximos tres años. Esta propuesta es dos veces mayor que la expansión registrada en el 2014.

Esta medida debe ser aprobada por el Ayuntamiento de Boston y la Legislatura de Massachusetts.