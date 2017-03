VIDEO: la niña con el corazón que late fuera del pecho

(Noticias Ya).- Cuando esta pequeña nació los médicos le dieron a su familia pocas esperanzas de vida, ella padece una rara enfermedad según información de BBC Mundo.

La madre de Virsaviya, Dari Borun, originaria de la ciudad de Novorossiysk, Rusia fue advertida sobre las pocas probabilidades que tenía su hija de sobrevivir. La niña nació con el corazón fuera de la caja torácica y los intestinos fuera de su abdomen, añade la fuente.

“Además del corazón y los intestinos, no tenía parte de los músculos abdominales, ni tenía diafragma, tampoco parte de los huesos del pecho”, dijo la madre en entrevista telefónica a BBC Mundo Dari Borun.

El extraño padecimiento que Virsaviya subre se llama Pentalogía de Cantrell que provoca que los órganos vitales se desarrollen por fuera de donde lo hacen normalmente y afecta a 5,5 bebés por cada millón de nacimientos.

“Cuando tenía cuatro meses le hicieron una cirugía para tratar de arreglar el problema pero desafortunadamente no fue exitosa”, agrega la madre.

La menor tiene ahora 6 años y medio y su corazón sobresale en su abdomen bajo una fina capa de piel lo que sugiere un constante riesgo ya que, al no estar protegido, cualquier caída puede causarle un gran daño y una gripe o una fiebre pueden requiere atención médica de emergencia, agrega la fuente.

La Sra. Borum presentó una solicitud de asilo ante el gobierno de EE.UU. para poder permanecer en el país, de acuerdo a BBC Mundo. Hace aproximadamente nueve meses ambas llegaron al al sur de Florida para establecerse en ese lugar.

“Vinimos inicialmente a Boston porque los médicos rusos dijeron que no podían operar a Virsaviya debido a su hipertensión”, señala Borun.

Virsaviya parece disfrutar la vida y ser una niña feliz a pesar de todo, asegura la madre:

“No parece estar enferma, va a la escuela, a clase de arte, a la iglesia, ve a sus amigos, va al parque, a la piscina, a la playa. Yo trato de que tenga una vida normal”, relata.

“Se siente orgullosa de su corazón. A veces me pregunta por qué no es como la otra gente, por qué nadie más tiene el corazón adentro. Yo no puedo contestarle completamente esas preguntas, pero le digo que Dios la creó especial y única”, continúa Borun.