Barbra Streisand culpa a Trump por su aumento de peso

(Noticias Ya).- La legendaria actriz y cantante Barbra Streisand culpa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de su reciente aumento de peso.

“Empiezo el día con líquidos pero después del noticiario matutino como panqueques ahogados en jarabe de maple”, dijo Streisand, de acuerdo con The Independent.

“Trump acaba de acusar a Obama de espiarlo por teléfono. (Estos son) tiempos seriamente locos. Tiempo de comer más panqueques”, agregó la diez veces ganadora del Grammy.

La también ganadora del Óscar es simpatizante de Hillary Trump, a quien apoyó durante su campaña presidencial, además de criticar abiertamente a Trump en varias ocasiones.

La actriz y cantante escribió un ensayo para Huffington Post titulado “Clueless, Reckless, Graceless, Mindless and Heartless: Our President Elect” (Despistado, Imprudente, Sin Gracia, Inconsciente y Desalmado: Nuestro presidente electo), donde lo catalogó de peligroso y no apto para gobernar.

También el año pasado participó en un evento de recaudación de fondos pro-LGBT donde alteró la letra de “Send in the clowns” de Stephen Sondheim para burlarse de que el entonces candidato no diera a conocer su declaración de impuestos.