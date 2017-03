Encuentran a niño junto al cadáver de su padre en un vehículo

(Noticias Ya).- Un niño de Michigan fue rescatado por la policía de un vehículo en donde fue encontrado el cuerpo de su padre, quien se sospecha murió de una sobredosis.

La oficina del Alguacil del Condado de Allegan informó que el cadáver del hombre encontrado en el vehículo corresponde a Levi Ryan Newcomb, quien tiene antecedentes de uso de drogas, incluyendo metanfetaminas.

En 2009, Newcomb resultó con quemaduras graves después de una explosión que la policía cree que fue causada por un laboratorio de metanfetamina. Además los detectives encontraron que Newcomb tenía algunos problemas de salud, los cuales pudieron derivar en la repentina muerte.

“No estamos seguros en este momento si se trata de una sobredosis o si los medicamentos contribuyeron a los problemas de salud que causaron la muerte. Sólo estamos tratando de averiguar exactamente qué trajo a este individuo aquí a este estacionamiento y qué causó la muerte de esta persona “, dijo el alguacil Frank Baker.

La investigación sobre la muerte del hombre inició la madrugada del lunes en una gasolinera de Plainwell, cuando otro conductor se percató de que un hombre estaba desmayado dentro de un carro con un niño en el asiento tarsero.

Cuando un agente se acercó y abrió la puerta se dio cuenta de que Newcomb no estaba respirando y no pudo ser reanimado por los paramédicos que llegaron al lugar. Cabe destacar que el menor no tiene lesiones.

Además, han determinado que una segunda persona estaba en el vehículo cuando Newcomb y su hijo llegaron para estacionarse cerca de la gasolinera, a quien localizaron dentro del negocio.

Los detectives esperan la autopsia y los resultados de las pruebas de toxicología para determinar la causa de muerte de Newcomb.