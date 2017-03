Facebook prueba el botón de “no me gusta”

(Noticias Ya).- La red social Facebook ha comenzado a realizar pruebas del tan esperado botón “no me gusta”, aunque no es en su sitio principal, sino en su aplicación de mensajería “Messenger”.

De acuerdo con TechCrunch, Facebook busca que los usuarios reaccionen a los mensajes de sus amigos igual como harían con una publicación.

Algunos usuarios ya pueden visualizar la opción de “Reacciones” en su ventana de mensajes, los cuales aparecen al posicionarse sobre un mensaje específico. Al agregar una reacción ésta aparecerá justo debajo del mensaje en cuestión y podrá ser vista por todas las personas incluidas en la conversación.

Éstos incluyen un pulgar hacia arriba (me gusta), uno hacia abajo (no me gusta, el cual no forma parte de las reacciones en Facebook, solo en Messenger), una cara con ojos en forma de corazón (me encanta), así como reacciones de risa, sorpresa, tristeza o enojo.

“Siempre estamos probando nuevas formas de hacer que Messenger sea más divertido y atractivo. Esta es una pequeña prueba donde permitimos que la gente comparta un ‘emoji’ que represente mejor su sentir respecto a un mensaje”, dijo un representante de Facebook a TechCrunch.

El botón de “no me gusta” es la petición más común hecha a la plataforma social, que ha rechazado incluirlo algún día ya que, considera, “inyectaría negatividad”. En su lugar, implementó las “reacciones”.

TechCrunch añade que Facebook ve más el botón de “no me gusta” en Messenger como una forma de decir “no” al recibir preguntas en la app de mensajería o al votar al momento de hacer planes entre amigos.