Feria de empleo en Lakeland busca a más de 500 empleados

(Noticias Ya).- Más de 500 empleos están disponibles en el Mega Career Fair en Lakeland.

La feria se estará llevando a cabo en el Lakeland Center el martes, 7 de marzo de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Entre las empresas participantes están: Transamerica, CareerSource POLK, La Oficina del Alguacil del Condado Polk, Lakeland Regional Health, The Mosaic Company, Aldi, CyraCom, GTE Financial, Mid-Stance Machine and Fabricating Corporation, Aarrow Sign Spinners y más.

JobNewsUSA recomienda a los participantes lo siguiente:

– Vestir profesional.

– Verificar las empresas que estarán presentes y marcar las que tienes interés.

– Llevar al menos 25 resumé impresos.

– Pregunta en cada estación por las tarjetas de presentación con la información de contacto.

– Si tienes niños, haz arreglos con una niñera para que así te puedas concentrar en la feria.

El estacionamiento y la entrada es gratis