Pastor pide matar a homosexuales

(Noticias Ya).- El pastor peruano Rodolfo González Cruz invitó a los fieles de la iglesia Movimiento Misionero Mundial en el Perú a asesinar a homosexuales. El pastor se apasionó al reflexionar en contra de la reforma educativa que propone enseñar la igualdad de género y fue captado en video por uno de los asistentes a la ceremonia.

La fiscalía peruana ya investiga al sacerdote que fue video grabado mientras se pronunciaba en contra de los homosexuales, en particular contra las lesbianas. “Si encuentran a dos mujeres teniendo sexo, mátenlas a las dos… y si hay una mujer está haciendo sexo con una animal, mátenla a ella y al animal, sea un perro u otro animal, sea una perra o cualquier otro animal. Poder en el nombre de Jesús”, recriminó González Cruz.

El pastor promovió la participación ciudadana en una marcha en contra la política educativa del gobierno: “demuestren que esta cochinada llamada ideología de género no es parte de nuesro amado Perú”.

Luego de la marcha y que el video se hizo viral en Perú, González Cruz reafirmó su respeto por “la vida de todo ser humano” y en el tercer punto del documento que difundió segura que la grabación es parte de la lectura del Antiguo Testamento y no de sus creencias pues “las buenas nuevas es que ya no vivimos bajo esas leyes”.