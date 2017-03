VIDEO: Confía Carlos Reinoso en que Veracruz no descenderá

Ciudad de México. (ICITUS). La derrota que sufrió Veracruz ante Monarcas Morelia mandó a los escualos al sótano de la tabla porcentual, un punto por debajo de la escuadra purépecha, en la lucha por permanecer en la primera división del balompié mexicano.

Si bien es cierto es una presión que oprime al plantel, el técnico de los escualos, Carlos Reinoso, indicó que el equipo cuenta con los jugadores de la calidad suficiente para salir delante de la adversa situación, e irán partido a partido intentando sumar puntos para abandonar lo antes posible el sótano.

“El futbol es así, de repente se dan los resultados y de repente no pero, les reitero, yo que trabajo con estos chicos ellos trabajan a muerte, me siento orgulloso de ellos pero si triste por los resultados porque no se lo merecen”, dijo.

Los escualos perdieron sus últimos cuatro partidos del certamen: Cayeron ante los Diablos del Toluca en el Nemesio Díez; en el puerto jarocho no pudieron con los Tigres del Universitario de Nuevo León; sucumbieron con los Tuzos del Pachuca en el Hidalgo, y el fin de semana contra Monarcas Morelia en el Morelos.

Reinoso comentó que parte de la mala racha es porque los árbitros los han perjudicado “con todas las cosas que han pasado, creo que esos eventos se han visto desde que yo estoy con el señor (Fidel) Kuri, o sea nos han matado los arbitrajes, pero hoy no hablo de los arbitrajes”, sentenció el chileno.

Juan Antonio Dávalos