Ayuda a ciudadanos de la tercera edad para que vuelvan a trabajar

Midland, TX (NOTICIAS YA).-

Hay muchos individuos quienes sienten que los mejores y mas productivos años de sus vidas quedaron atrás. Un programa de la Comisión de la fuerza laboral texana quiere darles otra oportunidad.”

Buscamos a trabajadores de edad avanzada que quieran entrar a la fuerza laboral y que necesitan entrenamiento para actualizar sus destrezas y conseguir empleo. Nosotros les pagamos para que vengan a organizaciones sin fines de lucro para que los entrenen y mejoren sus destrezas para que puedan ser contratables de nuevo,” Liz Cox, directora del programa “Experience Works”

Una de estas organizaciones es Habitat for Humanity. El encargado de entrenarlos es Scott Thiessen, el gerente de la tienda de asistencia,

“depende de a donde quieran ir y podemos empezar pequeño.. les doy entrenamiento con toda la experiencia que tengo por que los va a beneficiar para que hagan lo que quieran hacer y se sientan motivados.”

Aparte de entrenamiento y recibir remuneración, también lo harán por una buena causa.

“Su experiencia trabaja y permite a las organizaciones sin fines de lucro en la comunidad a trabajar mas eficientemente porque no tenemos mucho dinero para un equipo de trabajo completo,” Alynda Best, directora de Habitat for Humanity.

Una de las que pasó por este programa es ahora asistente del mismo, ayudando a otros que como ella buscan ser mas autosuficientes,

“queremos asegurarnos que perciban salario para que puedan tener su propio lugar para vivir. Muchos de ellos son casi indigentes cuando vienen con nosotros,” Kathy Scott, asistente de “Experience Works.

Es así que la valiosa experiencia de una vida puede ser usada de nuevo.

“Un trabajador de mayor edad ya no sabe cuál es su lugar, cuando eran mas jóvenes podía hacer todo con toda la energía del mundo y ya mayores tal vez no puedan hacer tanto, pero no saben todo lo que pueden hacer todavía,” añadió Liz Cox.

El programa está disponible todos los días y está dirigido a mayores de 55 años de edad y retirados, Hay sesiones informativas los Lunes en el Centro de Tecnología del Colegio de Midland, y los Martes en la biblioteca Centennial de la misma ciudad, ambas 10:00 a.m.

Como aquellos que han entrado nos enseñan: Nunca es tarde para nada en la vida.

Adolfo Muñiz reporta