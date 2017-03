Buscan casarse en puente para obtener residencia legal de EE.UU.

(Noticias Ya).- Desde hace varios años los matrimonios en las inmediaciones de un puente internacional se han estado realizando, este tipo de eventos, permite a las personas acortar el tiempo y el ahorro de dinero para realizar el trámite de legalización de la persona que vive en el lado fronterizo.

Este tipo de trámite no son exclusivos solo para mexicanos afirman las autoridades, pues cualquier persona de cualquier nacionalidad puede pedir realizar este trámite a la mitad de un puente internacional.

El matrimonio es considerado una de las vías para que una persona del extranjero pueda aplicar para una residencia permanente dentro de los Estados Unidos y para muchos la forma más segura de entrar sin problema para vivir el sueño americano.

El juez de paz, Ramiro Guillén, comentó que los últimos doce meses ha casado más de 25 parejas a mitad del puente internacional, lo cual es el inicio para que el esposo o esposa ciudadano americano solicite la residencia para su pareja.

Guillen agregó que es importante estar bien informado para no cometer errores que puedan costar que se niegue la residencia de la pareja extranjera, pues una vez casados no puede cruzar hacia los Estados Unidos hasta que no vea el caso una oficina de migración.

Los requisitos para matrimoniarse es una licencia para un matrimonio certificado, ya con este documento las personas pueden casarse donde lo deseen.