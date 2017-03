La igualdad de género es el reclamo mundial este 8 de marzo

(Noticias Ya).-

(POLÍTICA PARA MI).- Decena de miles de mujeres de todo el mundo participan este miércoles en marchas, huelgas y protestas para reclamar la igualdad de género en el Día Internacional de la Mujer .

Organizaciones de 50 países han programado paros de mujeres para este miércoles y han convocado a las mujeres a dejar de trabajar, no consumir, y no participar en los cuidados domésticos durante el día.

En Estados Unidos, la protesta se lleva a cabo bajo el lema #DayWithoutWoman (DíaSinMujer), con el objetivo de demostrar lo que sería un día en el que no exista la mujer.

“Vístase de rojo en solidaridad, no participe en trabajo pagado o no pagado, evite gastar dinero”, son las directrices de los organizadores de la protesta del día, aliados a la Marcha de Mujeres que copó las calles de varias de las grandes ciudades estadounidenses en enero pasado.

Otro tema que se destaca en esta fecha es “Be Bold For Change” (Sea Audaz Para el Cambio), un mensaje destinado a impulsar a las personas hacia acciones concretas en materia de igualdad de género.

Hay razones para protestar: todavía persisten las desigualdades de salario, la violencia de género, la imposibilidad de las mujeres de decidir lo que ocurre en sus cuerpos y los efectos de la discriminación.

OBRERAS TEXTILES

Las raíces de la celebración son el reclamo laboral. Naciones Unidas declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer en 1977, en honor a un grupo de obreras textiles que salieron a las calles de Nueva York en esa fecha del año 1857 para protestar por las horribles condiciones de trabajo.

Ahora, 160 años después, las condiciones laborales de las mujeres aún dejan mucho que desear. Según datos del Foro Económico Mundial, al ritmo actual faltan 169 años para que las mujeres lleguen a alcanzar la igualdad económica.

“En pleno 2017, una radiografía de la situación todavía muestra un mundo abrumadoramente desequilibrado; un planeta que discrimina a la mitad de sus habitantes y en el que ellas son mucho más vulnerables”, insiste un comunicado de la ONU a propósito del día.

“Cada 10 minutos una mujer es asesinada a manos de su pareja o expareja, donde una de cada tres ha sufrido una agresión sexual, ellas cobran menos que sus compañeros varones por un trabajo de igual valor, y donde todavía hay países que impiden a las casadas tener un pasaporte propio”.