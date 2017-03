Feria de empleo en el Aeropuerto Internacional de Tampa

(Noticias Ya).- El Aeropuerto Internacional de Tampa está buscando más de 200 empleados para las tiendas y restaurantes en el interior del aeropuerto.

Se informó que la feria de empleo se llevará a cabo el lunes 13 de marzo de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. en el Hillsborough County Aviation Authority Board Room.

Entre las compañías estarán: Burger 21, Panda Express, New York New York Pizza, RumFish Grill, Chick-fil-A, Auntie Anne’s, Four Green Fields y tiendas locales.

Para más detalles las personas pueden acceder a www.TampaAirport.com/employment-opportunities.