Qué hacer para que el horario de verano no afecte tu sueño

(Noticias Ya).- Este domingo 12 de marzo inicia el horario de verano y será necesario adelantar nuestro reloj una hora. Para muchos el cambio de horario podría tener un efecto negativo en sus patrones de sueño, informó USANA Health Sciences.

Para uno de cada tres adultos con problemas para dormir, perder una hora adicional de sueño durante el próximo fin de semana puede tener un efecto perjudicial en su rutina, agrega la fuente.

“Nuestros cuerpos tienen un ciclo natural de 24 horas o un ritmo circadiano, así que cuando cambiamos el reloj y “perdemos “una hora de sueño, puede ser una sacudida a nuestro sistema. El impacto del cambio puede variar dependiendo de su personal Salud, hábitos de sueño y su estilo de vida “, dice Nancy Rothstein, Embajadora del Sueño® y Directora de Programas Corporativos de Sueño de CIRCADIAN.

Citando a la fuente estos son algunos consejos para ayudarte a superar este cambio de horario y que tu sueño mejore en los días que siguientes:

• Para facilitar gradualmente el cambio se recomienda ir a la cama y despertarse 10-15 minutos antes, durante los días y noches anteriores al horario de verano. Esto ayuda a que el reloj del cuerpo se ajuste lentamente.

• No consumas alcohol o cafeína cerca de la hora de acostarte. (Al menos cuatro horas antes para el alcohol y seis para la cafeína).

• Exponerse a la luz (preferiblemente luz natural) durante las horas de vigilia, pero no exponerse a la luz artificial brillante cuando está oscuro en el exterior; esto confunde a tu reloj del cuerpo.

• Desconéctate de la tecnología al menos una hora antes de acostarte para evitar la estimulación cerebral y la supresión de la melatonina causada por la luz azul que emana de las pantallas de los dispositivos (teléfonos, tabletas, computadoras, etc.). Carga tus dispositivos fuera de la habitación para que puedas descansar.

• ¿Qué hacer con esta nueva hora de tiempo “libre” sin recurrir a la tecnología? Estas son algunas opciones: tomar una ducha o baño, leer un libro impreso, escribir en un diario, hacer un poco de estiramiento suave o yoga calmante plantea a la transición a un sueño tranquilo.

• Se consistente en tu tiempo de sueño y despiértate.

• Sigue una rutina antes de acostarse que sea calmante y/o relajante.