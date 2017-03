VIDEO: Ejercicios simples para una rutina de calentamiento

(Noticias Ya).-Si eres propenso a lastimarte mientras o después de hacer ejercicios, se te contraen los músculos y frecuentemente te lastimas la espalda; el problema podría ser que no estas calentando tu cuerpo antes de hacer ejercicios, advierte el entrenador profesional Carlos Álvarez.

Primero hay que entender que el calentamiento y estiramiento de los músculos es fundamental a la hora de emprender cualquier actividad física o deportiva de acuerdo al sitio especializado Salud 180. Con una rutina simple pero bien hecha, podemos prevenir esguinces, desgarros y torceduras que nos pueden provocar graves fracturas, agrega la fuente.

Según el profesional las lesiones o dolores más comunes mientras o después del ejercicio son causa que no realizaste una buena rutina de calentamiento. Incluso si no se te quita el dolor en las pantorrillas o te duele el cuello tanto que casi no puedes mover la cabeza son también consecuencia de esto.

La importancia del calentamiento es que incrementa el flujo de sangre en los músculos que estás trabajando, disminuyendo la rigidez en los músculos lo que te hace menos propenso a lastimarte y puedes tener mejor rendimiento. Además de prepararte física y psicológicamente para entrarle con todo al ejercicio estos son otros de sus beneficios:

• Incrementa la temperatura del músculo, lo que te permite contraerlo con más fuerza y relajarlo más rápido, además no te lastimas tan fácil si sobre estiras el músculo.

• Aumenta la temperatura de tu cuerpo, esto ayuda a la elasticidad del músculo y reduce el riesgo de que te desgarres el músculo.

• Dilata los vasos sanguíneos, hace que el corazón trabaje mejor y deja a la sangre correr fluidamente.

• El cuerpo se enfría más rápido y de manera eficiente al disparar el mecanismo de sudor de tu cuerpo.

• Produce las hormonas encargadas de regular la energía del cuerpo, así este tendrá acceso a las grasa y los carbohidratos para producir energía.

• Te prepara mentalmente, te concentrarás mejor y el cuerpo estará más relajado y disponible para lo que le espera.

En pocas palabras, un buen calentamiento hace que tu cuerpo esté flojito y cooperando al comenzar tu rutina de ejercicios.

Carlos Álvarez muestra en este clip cuatro ejercicios simples para calentar todo el cuerpo. Es importante saber que cada movimiento tiene una duración de 30 segundos y con 3 sets continuos:

• Correr estáticamente.

• Jumping jacks (saltos de tijera).

• Subir talones.

• Momias.

Pero si tener problemas en las coyunturas o no puedas brincar te dejamos aquí otro clip donde puedes ver los mismos ejercicios pero de baja intensidad:

¡Dale con todo y que nada te detenga! Si quieres que #SudandoConCarlos visite tu cuidad no olvides registrarte aquí http://bit.ly/2gx6xOO