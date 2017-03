VIDEO: Presión en Veracruz de cara al choque ante Puebla

Ciudad de México. (ICITUS). Veracruz saltará con la obligación de ganar este viernes, cuando se mida a los Camoteros de Puebla, dentro de la jornada 10 del torneo de Clausura 2017 del balompié mexicano.

Y es que la derrota que sufrió el equipo el pasado fin de semana ante Morelia, los ubicó en el sótano de la tabla por el no descenso, un punto por debajo de los purépechas, por ello, no será sencillo lidiar con la presión que será enfrentar a los dirigidos por José Saturnino Cardozo.

El delantero Felipe Flores comentó que los escualos tienen que salir airosos sin importar la forma, por la necesidad que tienen de abandonar el fondo de la porcentual, aunque sabe que no será un duelo sencillo por el funcionamiento mostrado por Puebla desde que Cardozo asumió la dirección técnica.

“La situación está difícil, pero tenemos que estar más unidos que nunca, estamos conscientes de la situación que estamos viviendo, así que el partido del viernes es fundamental para lo que estamos aspirando, ya tuvimos una oportunidad la semana pasada pero no la aprovechamos así que el día viernes tenemos que ganar como sea, no hay más excusa”, dijo.

“Tenemos que estar más unidos que nunca, tenemos un plantel para sacar esto adelante, tenemos un equipo bueno, importante y sólo es cuestión de que no perdamos concentración durante los partidos, sabemos que no será sencillo ganar, pero no podemos perder más puntos, la situación es difícil pero podremos salir adelante”, sentenció.

Juan Antonio Dávalos