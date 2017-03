Encuentran menor caminando solo y su madre comprando un vehículo

(Noticias Ya).- Una mujer de Orlando fue acusada de dejar a su hijo de 3 años desatendido en su hogar, de donde se escapó y caminó por una carretera muy transitada en Florida poniendo su vida en riesgo de ser atropellado.

Oficiales respondieron a una denuncia realizada en East Jackson Street y Summerlin Ave. en el cual un hombre notificó haber encontrado a un niño en la calle luego de casi ser atropellado por un vehículo.

El denunciante se quedó a cargo del menor de edad en un parque para perros que se encontraba cerca de donde lo rescató, para luego entregarlo a las autoridades cuando estos llegaran al lugar.

Mientras la policía platicaba con el menor de edad, la madre identificada como Esther Leefatt, un hombre y su otro hijo se detuvieron en un Jeep para dirigirse a los oficiales. Allí Leefatt les dijo a los oficiales que era la madre del menor. En ese momento la mujer explicó al oficial que había dejado a su niño en un asiento de seguridad mientras iba a buscar un vehículo que iba a comprar en Clermont.

Según la acusada esta le había pedido a su vecina que velara a su bebé y ella le dijo que lo haría pero no fue así. Poco después la vecina la llamó y le dijo que el bebé había desaparecido.

Según un vecino de la familia, el menor de edad se ha escapado varias veces y hace unas semanas se había metido en un bar cercano a la casa. Lefatt explicó que su hijo es hiperactivo y se escapaba mucho pero que eso no la hace una mala madre. Sin embargo la mujer les dijo a las autoridades que no tenía mucho conocimiento del incidente del bar. En el informe les dijo a las autoridades que un hombre no identificado había devuelto el bebé a la casa.

Ahora Leefatt fue arrestada y enfrenta cargos de negligencia infantil, por otra parte sus dos hijos fueron puesto bajo custodia del Departamento de Niños y Familias.