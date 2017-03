VIDEO: Distrito escolar Santa María bonita dice no ser lugar santuario

Santa Bárbara, CA (NOTICIAS YA).- A pesar de que más del 90 por ciento de sus estudiantes son hispanos, el distrito escolar Santa María Bonita en la ciudad de Santa María, fue el último en el condado de Santa Bárbara que se declaró como lugar que protege a sus alumnos no importando su situación migratoria. Aún así, argumentan no ser una institución santuario. Esto despues de que descubrieran por medio de una asesoria legal, que por ley estan en su derecho de no proporcionar ninguna información a ninguna agencia, incluyendo al Departamento de Inmigración.

El distrito ha estado haciendo esto años atras, por esta razón, solo crearon una resolución para hacer saber a los padres y empleados , cuales fueron las medidas que decidieron tomar y quepor ley pueden hacerlo.

La información se puede encontrar en español en la pagina, http://www.smbsd.org