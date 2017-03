VIDEO: “Problemas con Alustiza, para nada” dice el Profe Cruz

Guadalajara, México. (ICITUS) José Guadalupe Cruz, técnico del Atlas, descartó diferencias o problemas con el delantero Matías Alustiza, y aclaró que si el ‘Chavo’ no ha estado en el once de los zorros, es solo una cuestión técnica simplemente.

“La realidad es que no hay ningún pleito, cuando lo saque del partido contra Puebla, el enojo de Alustiza fue porque no quería dejar de jugar, de ayudar a sus compañeros y no quería estar en la banca o en la tribuna sin participar, pero no pasó de ahí” comentó el estratega.

Cruz, agregó que en su momento se platico con MAtías Alustiza, y este ofreció disculpas por su actitud en ese momento, que se solventó la situación y que no pasó nada en lo absoluto, y que no quedo ni en un tema personal.

El ‘Profe’ Cruz, también desmintió el rumor de la supuesta división del vestidor por parte de Alustiza, y aclaró, que el jugador rojinegro está en su mejor momento fisico y futbolístico, aspecto que se refleja con su buen funcionamiento, con asistencias y con goles cada vez que está en la cancha.

Por último, el entrenador de los zorros, afirmó que Matías Alustiza es un jugador muy importante para el equipo y que será un elemento determinante para dar solidez al plantel en sus aspiraciones a entrar a la liguilla del Clausura 2017.

José Antonio García