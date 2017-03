VIDEO: Pumas no sabe ganar en Guadalajara

Ciudad de México. (ICITUS). Nada más le avisan a Pumas que le toca juego en Guadalajara y al felino azul y oro se le doblan los bigotes. Y es que la Perla Tapatía nada más no le sienta a los hijos del pumota en el pecho, que si a Chivas no le pueden ganar desde hace más de tres décadas, al Atlas, en torneo regular no le sacan los tres puntos desde hace 14 años.

Es más, desde que se instauraron los torneos cortos en el ya lejano 1996, Pumas ha visita do al Atlas en 21 partidos de campeonato regular en el estadio Jalisco, y sólo han podido salir con el triunfo en una ocasión.

Dicho triunfo data del torneo de Apertura 2003, cuando lograron el triunfo por la mínima diferencia ante los rojinegros.

Ya de por sí al cuadro de Juan Francisco Palencia le resulta complicado sacar triunfos de visitante, pues cuando se para en tierras tapatías la situación se hace insoportable.

Es la costumbre del cuadro universitario cada que viaja a Guadalajara, ya sea para jugar con Chivas, o con Atlas. Pumas no sabe ganar en la tierra del Mariachi, por lo que su visita a los Zorros del fin de semana, huele a, otra doblada de bigotes.

Arturo Salgado Gudiño