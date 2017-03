Condado de Midland podría oponerse al paso de deshechos nucleares.

Midland, TX (NOTICIAS YA).-

Un sitio de deshechos nucleares planea abrirse en Andrews, algo que les preocupa a algunos ciudadanos en Midland quienes llevaron su queja a la corte de comisionados.

Sin embargo, Luís Sánchez, comisionado del precinto 3, dijo que no hay mucho que el condado de Midland pueda hacer, “pero como nosotros no somos parte del condado Andrews, no es algo que nos pertenece o nosotros la cuestión es que si los deshechos nucleares vienen por ferrocarril como afectarían porque pasarían por Midland.”

Por su parte el presidente del partido Demócrata local quien esta liderando la resistencia se siente confiado en que habrá alguna respuesta.

Me sentí complacido que después de que tres de nosotros hablamos los comisionados tuvieron muchas preguntas y quisieran detalles, lo cual quiere decir que estuvieron interesados,” David Rosen (Presidente del partido demócrata de Midland.

El juez del condado aseguró al final de la reunión que aunque es poco lo que pueden hacer por detener el paso de los deshechos radioactivos por su condado, están dispuestos a hacer lo que sea necesario y correcto para la gente de Midland.

“Ellos expresaron sus preocupaciones y pidieron que tomáramos algún tipo de acción oponiéndonos. Sugirieron que tomáramos una resolución. Les respondimos que, seguramente veremos cuáles son nuestras avenidas legales para hacerlo,” Mike Bradford/ Juez del condado de Midland.

La mayor preocupación para los residentes locales. De acuerdo a Rosen, es que algún accidente llegue a suceder con los contenedores de material radioactivo en su paso por aquí.

“Espero que esto nunca pase por aquí porque es muy peligroso, incluso si se va derecho a Andrews y nunca pasa por Midland, solo estamos a 65 millas. Un ejemplo de lo que puede pasar es el humo de la semana pasada que fue a 200 millas de aquí y lleno la ciudad,” David Rosen.

Lo único que puede hacer el condado es pasar la resolución de inconformidad y poner así presión a las autoridades federales.

“tenemos que ver que tipo de “nuclear waste” [sic] si es alto calibre o de bajo calibre. ¿Qué es lo que ocurriría si hubiera un accidente? ¿Si hubiera un accidente, tendríamos nosotros la capacidad de poder controlar eso?

Esa y otras preguntas son las que se tienen que considerar para que el condado tome una resolución oficial. Si Midland la toma, se uniría a otros condados como el de Bexar que ya se han opuesto.

Adolfo Muñiz informa.